Sinan Oğan'ın kararı sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın ikinci tur kararına ilişkin "Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ilk turda aldığı %5.17 oy oranına rağmen ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın kararına tepki gösterdi ve seçim sürecinde gerçekleştirdiği mitinglerden derlenen bir videoyu paylaştı.
Yavaş, "Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız" dedi.
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