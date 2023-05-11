Sinan Oğan'dan o tweete cevap

Alperen İnce isimli şahıs, "Yol ayrımımız, özel sohbetimizde 'İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir.' demesinden kaynaklanır. Ben bu yola giremezdim. Bunu arkadaşlarıma açıklayamazdım. Kabul edebilecek olsam MHP'de olurdum. Çakmasında değil." şeklinde iddialarda bulunmuştu.

İnce'ye Sinan Oğan'dan cevap geldi.

Oğan, attığı tweetinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"1 Eylül 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasında bizim gönüllü ekipleri içerisinde yer alan ve “1 aylık bursiyerlerimizden” olan Alperen İnce işe yeterince vakit ayıramadığı, kendisine verilen gönüllü kardeşlerimizi arama işini tam olarak yapamadığı için kendisine teşekkür ettik, yollarımızı ayırdık. Ondan sonra da bir daha görüşmedik. Bizim ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adaylığımızı açıkladığımız tarih 11 Mart 2023’tür. Kendisi benim sosyal medya danışmanlığımı yapmamıştır. Aşağıda yazılanlar pis ve tutarsız bir iftiradır. Bu genç kardeşimiz daha toydur, ekipten çıkarılmasını kedisine yediremeyip iftiralara başlamıştır. Ayrıldığı gündem bu yana bize türlü türlü iftiralar atmıştır. Son iftirası ipe sapa gelmez niteliktedir. O kadar toydur ki gönüllü gruplarından geçen yıl ayrılmış, dün ayrılmış gibi algı yapmaktadır."

ÖNE ÇIKAN VİDEO