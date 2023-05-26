Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi

Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun İpek yolu projesi

Oğan, ''Çin bile Zengezur koridorunu kullanmak isterken sen nasıl Ermenistan'ın tarihi rüyasını gerçekleştirmeye yönelik adım atarsın. Zengezur koridori Türk dünyası için adeta nefes borusudur. Turancı bir adam olarak benim orada olmam mümkün değildir. Bu koridora halel getirecek her şeye karşıyım.

Ben AK Parti hükümetlerinin birçok dış ilişkilerini eleştirmişimdir. Doğruya doğru derim ben. Siyaset sadece yanlışları görmek değil, doğruların da hakkını vermektir. Karabağ'ın işgalden kurtarılması en büyük hayallerimden biridir. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası ve turan için çok önemli.

Bizim ikna olmamızı sağlayan önemli işlerdir. Onun için biz istikrarı önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı da 50 küsurlarla alınacak bir iş değildir. Parlamentoyu alan Cumhur İttifakının daha yüksek oranlarla sandıktan çıkması gerekmektedir. Yüksek oy oranlarıyla seçimlerin kazanılmasını sağlamak için lütfen sandığa gidin.'' ifadelerini kullandı.