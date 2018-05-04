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Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti!

MHP Eski Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:09
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ilişkin Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden "Kendisine parti içi mücadelede rakip olduğu halde Muharrem İnce'yi “hain” ilan etmeyip ve yine büyük bir olgunluk göstererek Cumhurbaşkanı adayı gösteren Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Memlekete demokrasi gelecekse bu önce partilere gelerek olur..." yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:09
  1. Sinan Oğan

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  • alperalper53 dk önce
    ülkücülükle hiç alakası yok .chp çağırsa koşa koşa
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