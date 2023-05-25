Sinan Oğan: HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararından sonra muhalefetin hedefi haline gelen Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

"Kılıçdaroğlu ile konuştum ama talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum. İlkelerimizi ortaya koyduk. Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız diye sordum, bana verdiği cevap ikna edici gelmedi." diyen Oğan, kırmızı çizgilerinin HDP olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Benim orada kırmızı çizgim HDP idi. Benim HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim.