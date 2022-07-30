Sinan Oğan bombayı patlattı: Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa...

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, Haber Global'de yayınlanan Saynur Tezel'in moderatörlüğünü yaptığı Kayıt Altında programına konuk oldu.

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Oğan, üzerinde uzlaşılan Türk milliyetçisi bir aday çıkartılmadığı takdirde kendilerinin aday olacağını açıkladı.

Saynur Tezel'in "Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusuna Oğan şu cevabı verdi:

"Aday olurum. Bizim bir iddiamız var. Üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday çıkmadığı takdirde biz aday olacağız dedik. Sayın Kılıçdaroğlu da üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday değil."