Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım
Galatasaray ile yollarını ayıran Sinan Gümüş İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladığı belirtildi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.
İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.
Anlaşma 3 yıllık
Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.
(Sporx)
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