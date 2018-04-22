Sinan Gümüş: Onun için savaşıp kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim'in tüm oyuncularına değer verdiğini, bu nedenle de onun için savaşmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken, galibiyeti getiren golü atan Sinan Gümüş maçtan sonra yaptığı açıklamada çarşamba günü final için çıktıkları maçta kupadan elenmelerine üzüldüklerini söyledi.



"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Futbolun 3 gün sonra kendilerine yeni bir şans tanıdığını da belirten Sinan Gümüş, “3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz" dedi.