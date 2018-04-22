Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sinan Gümüş: Onun için savaşıp kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim'in tüm oyuncularına değer verdiğini, bu nedenle de onun için savaşmak istediklerini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 09:59
Sinan Gümüş: Onun için savaşıp kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim'in tüm oyuncularına değer verdiğini, bu nedenle de onun için savaşmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken, galibiyeti getiren golü atan Sinan Gümüş maçtan sonra yaptığı açıklamada çarşamba günü final için çıktıkları maçta kupadan elenmelerine üzüldüklerini söyledi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Futbolun 3 gün sonra kendilerine yeni bir şans tanıdığını da belirten Sinan Gümüş, “3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:59
  1. Sinan Gümüş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki şafak operasyonunda 20 kişi gözaltında
    1. Adana'daki şafak operasyonunda 20 kişi..
    2. Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15..
    3. Portakal şaşırtmadı!
    4. Barça yüzyılda bir ilki başardı!
    5. Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan..
    6. Adana’da 83 yaşındaki yaşlı kadının..
    7. Putin liste dışı bırakıldı
    8. Çürümeye terk edilen milyonlarca araç..
    9. Emekliye 4 müjde birden!
    10. Nasrallah'tan sert çıkış: İsrail'in..
    11. Meteoroloji duyurdu! Önümüzdeki 5 gün...
    12. Mahçupyan'dan dikkat çeken iddia:..
    13. Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor
    14. Damadın verdiği cevap sonrası nikah..
    15. 'O, hocaefendi değil, meczuptur'
    16. Eski Bakan haddini iyice aştı!..
    17. Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli..
    18. Malatya’da karşı şeride geçti 3..
    19. Yüzünde başlamıştı şimdi günbegün..
    20. Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e şok..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında