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Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın Schalke karşısında tek isabetli şutunu atan Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu. Gümüş, "Gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz" dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz

Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu. Maçın başındaki golün kendilerini etkilediğini belirten Sinan, "Büyük umutlarla geldik buraya, kesinlikle puan almak istedik. Maalesef olmadı. Oyuna şanssız başladık ve başlarda hemen golü yedik. Birkaç pozisyona girdik ve değerlendiremedik" dedi.

" 2 maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz"

Gruptan çıkma yolunda darbe aldıklarını vurgulayan forvet, "Şu anda çok zor bir duruma düştük. 2 maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Önümüze bakacağız, şimdi Kayseri maçı var, sonra milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.

"İyi pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik"

Mücadele ettiklerini de söyleyen Sinan Gümüş, "İyi pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Biz forvetler ve ofansif oyuncular olarak daha iyi çalışmalıyız ve gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz. 90 dakika mücadele etmeye çalışıyoruz ve bugün de mücadele ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
  1. Kayseri
  2. Galatasaray
  3. Sinan Gümüş
  4. Schalke

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