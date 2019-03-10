Sinan Gümüş, Fatih Terim'i kızdırdı

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan oyuncularıyla birer birer masaya oturan Galatasaray yönetimi, şu ana kadar istenen sonucun alınamaması nedeniyle, görüşmeleri rafa kaldırdı.

Fatih Terim kızdı

Özellikle genç forvet Sinan Gümüş’ün kendisine önerilen rakamları kabul etmemesi, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere kulüpteki birçok ismi rahatsız etmiş durumda. Linnes’in mukavelesi için de acele edilmeyecek. Eren’e teklif yok. Selçuk için de sezon sonu beklenecek.