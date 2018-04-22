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Sinan Gümüş: Buradan hocama seslenmek istiyorum...

Alanyaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sinan Gümüş, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2018 Pazar 09:21
Sinan Gümüş: Buradan hocama seslenmek istiyorum...

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, nefesleri kesen mücadeleyi Sinan Gümüş'ün golüyle 3-2 kazandı.

HOCAM BENİ İYİ MOTİVE ETTİ

Maçlarda çok kritik goller attığıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu Gümüş, “Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine motive etti. Bana ‘Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin' dedi. O yüzden onu mahçup etmediğim için çok mutluyum” şeklinde cevap verdi.

BAŞAKŞEHİR'İ NASIL YENDİYSEK BEŞİKTAŞ'I DA ÖYLE YENMEK İSTİYORUZ

Haftaya Beşiktaş ile zor maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, “Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir’i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:21
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  2. Galatasaray
  3. Alanyaspor
  4. Beşiktaş
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