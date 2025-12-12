Sinan Engin'den Antalyaspor- Galatasaray maç tahmini Türk futboluna damga vurdu! Maç analizi...

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sinan Engin, Antalyaspor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu. Engin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u yeneceğini ifade etti. Türk devleri hakkında Sinan Engin,in Türk futbolu ile ilgili analizi damga vurdu .İşte Antalyaspor Galatasaray muhtemel maç sonucu analizi...

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında zorlandığı 3-2’lik galibiyetin ardından yorumcu Sinan Engin, takımın oyunundan sakatlıklara, tartışmalar, Torreira’nın düşen performansından Osimhen etkisine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Engin, Süper Lig'de oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçı ile ilgili tahmin yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Aralık Cumartesi (yarın) Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sinan Engin'den maç tahmini

Sinan Engin, Antalyaspor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.

Engin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u yeneceğini ifade etti.

