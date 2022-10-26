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Spor Sinan Engin Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan duyurdu
Spor

Sinan Engin Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan duyurdu

Bir dönem Beşiktaş'ta menajerlik yapan futbol yorumcusu Sinan Engin, Şenol Güneş ile birlikte fotoğrafını paylaşarak bir de not düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 19:13:00 - 2022-10-26 19:14:55
Sinan Engin Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan duyurdu

Valerien Ismael ile yolları ayıran ve resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibinin Şenol Güneş olması bekleniyor.

Sinan Engin paylaşım yaptı

Beşiktaş'ta daha önce menajerlik görevini üstlenen futbol yorumcusu Sinan Engin yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Engin, "Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sözleşme imzalaması bekleniyor

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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