Sinan Engin Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan duyurdu
Bir dönem Beşiktaş'ta menajerlik yapan futbol yorumcusu Sinan Engin, Şenol Güneş ile birlikte fotoğrafını paylaşarak bir de not düştü.
Valerien Ismael ile yolları ayıran ve resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibinin Şenol Güneş olması bekleniyor.
Sinan Engin paylaşım yaptı
Beşiktaş'ta daha önce menajerlik görevini üstlenen futbol yorumcusu Sinan Engin yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Engin, "Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Sözleşme imzalaması bekleniyor
Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.