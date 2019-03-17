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Sinan Engin, Beşiktaş'ın teknik direktör adayını açıkladı! Sürpriz isim

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın kazandığı Göztepe maçını değerlendirirken siyah beyazlı ekibin teknik direktör adayları arasında en güçlü adayın Abdullah Avcı olduğunu dile getirdi.

17 Mart 2019 Pazar 00:39
Sinan Engin, Beşiktaş'ın teknik direktör adayını açıkladı! Sürpriz isim

Sinan Engin, Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını Beyaz Tv ekranlarında değerlendirdi.

İlk aday Abdullah Avcı!

Beşiktaş yönetiminden Okan Buruk ile ilgili sesler geliyor ama birinci tercih Abdullah Avcı. Bunu hep söylüyorum. Ama Okan Buruk da bu listede var. Sergen Yalçın da listede.

Ben olsam takımın başına Abdullah Avcı'yı geçiririm. İkinci tercihim ise Sergen Yalçın olur. Okan Buruk da şu an devreye girdi. Yine söylüyorum ilk Avcı'yı isterim ve 5 yıllık sözleşme yaparım

''Beşiktaş'ın oyununu beğenmedim''

Beşiktaş'ın oyununu beğenmedim. Sadece Burak Yılmaz'a parantez açarım. Kendini de değiştir. Özel hayatıyla da gündeme gelmiyor. Tamamen futboluyla gündemde. Hak ettiği gibi de milli takıma gitti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:39
  1. Sinan Engin
  2. Beşiktaş
  3. Abdullah Avcı
  4. Göztepe
  5. Teknik Direktör
  6. Burak Yılmaz

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