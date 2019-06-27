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Sinan Cihan Kimdir? Kocaeli müftüsü Sinan Cihan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan getirildi. Peki Sinan Cihan kimdir? Sinan Cihan nereli ve kaç yaşında?

27 Haziran 2019 Perşembe 10:16
Sinan Cihan Kimdir? Kocaeli müftüsü Sinan Cihan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan getirildi. Peki Sinan Cihan kimdir? Sinan Cihan nereli ve kaç yaşında?

Sinan Cihan kimdir?

25.12.1958 tarihinde Gebze’nin Çerkeşli Köyünde doğdu. İlk ve orta okulu köyünde okuyup 1979 yılında İstanbul Fatihİ mam Hatip Lisesini bitirdi.1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 15.06.1987yılında asker dönüşü Bakırköy Müftülüğünde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 12.12.1988 tarihinde 30ay süreliİ stanbul Haseki Eğitim Merkezinde 6. Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursuna katılmış ve 1990-1991 yıllarıarasında Posof,1991-1995-yılları arasında İnebolu,1995 1996 yıllarıarasında Armutlu İlçe Müftülükleriile,1996-1998 yıları arasında Yalova İl Müftü Yardımcılığı,1998-2001 yılları arasında Sarıyer ilçe Müftüsü, 2001yılında Sivas İlMüftüsüv e 2006 yılında Sakarya İl Müftülüğü görevini sürdürmekteiken, 20.06.2011 tarihinde de Manisa İlMüftüsü olarak atanıp görevine başlamıştır.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:16
  1. Yalova
  2. Sivas
  3. Sakarya
  4. Manisa
  5. İstanbul
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