Sinan Burhan'dan gazetecileri heyecanlandıran "yeşil pasaport" açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettik

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan; gazetecilerin beklediği yeşil pasaport düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Arz etmiş bulunmaktayız"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burhan, "Hazırladığımız dosyamızı; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Acar’a, İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak"

"Devletimizin, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının yanında duracağına ve bu haklı talebimize olumlu yaklaşacağına olan inancımız tamdır." diyen Sinan Burhan "Sürekli basın kartına sahip, fiilen görev yapan gazetecilere yeşil pasaport verilmesi; hem Türk basınının uluslararası alandaki etkinliğini artıracak hem de ülkemizin doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

İşte Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ı açıklamaları:

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Türkiye Basın Federasyonu olarak, uzun süredir gündeme getirdiğimiz ve basın camiamız açısından büyük önem taşıyan sürekli basın kartına sahip gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talebimizi bir kez daha kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Günümüzde gazetecilik mesleği; yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da gelişmeleri yerinde takip etmeyi, uluslararası temaslar kurmayı ve küresel ölçekte doğru habercilik yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, görev yapan basın mensuplarının vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar, haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini doğrudan etkilemektedir. Yeşil pasaport, gazeteciler için bir ayrıcalık değil, mesleğin gerektirdiği bir ihtiyaçtır.

Hâlihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mimar ve mühendislere yönelik bir yeşil pasaport düzenlemesine dair tasarının gündemde olması, benzer şekilde sürekli basın kartına sahip gazetecilerimizin de bu kapsama alınmasının ne kadar yerinde ve adil olacağını göstermektedir.

Bu kapsamda hazırladığımız dosyamızı;

•AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Acar’a,

•İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a,

•Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a

arz etmiş bulunmaktayız.

Devletimizin, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının yanında duracağına ve bu haklı talebimize olumlu yaklaşacağına olan inancımız tamdır. Sürekli basın kartına sahip, fiilen görev yapan gazetecilere yeşil pasaport verilmesi; hem Türk basınının uluslararası alandaki etkinliğini artıracak hem de ülkemizin doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu konunun ilgili merciler tarafından gündeme alınmasını özellikle ve önemle istirham ediyor, hayırlı haberler beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Saygılarımızla,