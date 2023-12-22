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Gündem Sinan Burhan'dan canlı yayında İstanbul iddiası
Gündem

Sinan Burhan'dan canlı yayında İstanbul iddiası

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:25:00 -

Yeni Akit yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını canlı yayında açıkladı.

Yerel seçimler için partiler hızla aday belirleme yarışmasına girerken, Yeni Akit yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Mehmet Altınöz olduğunu açıkladı.

Burhan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul seçimlerinde 13 bin oyla Sayın Ekrem İmamoğlu kazanmıştı bu ne demektir diğer partilerin oyları da önemli bu bağlamda Cumhur İttifakı’nın en önemli üyelerinde bir tanesi olan Yeniden Refah partisi İstanbul’dan aday gösterecek. Adayı Mehmet Altınöz olduğu ifade ediliyor.

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