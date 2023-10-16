Sinan Burhan Siyonistlerin asıl hedefini açıkladı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Siyonistlerin asıl amacını canlı yayında açıkladı.

Burhan'ın sözleri şöyle:

Bütün küresel sermaye ellerinde dünyanın tek teolojik devleti İsrail, İsrail kelimesi tanrıyı yenen demektir. Normal İsrail vatandaşlarını ayırmamız gerekiyor. Siyonistlerin bir planı vardır Ortadoğu'da bu 30 sene sonra da olur 50 sene sonra da olur. Küresel sermayeyle birlikte Ortadoğu'yu etnik ve mezhepsel olarak bölecekler. Türkiye’nin güneyini de PKK ve YPG’yle bölmek istiyorlar. Amaçları Fırat ve Dicle nehri arasındaki bir bölgede devlet kurmaktır.