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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Üyesi Sinan Burhan, Meclis Başkanlığı'na "Sendika Üyeliği" konulu bir soru önergesi vermişti.

AK Partili Burhan'ın, "Belediye işçileri üzerinde sendikal baskı var mı?" sorusuna belediyeden cevap geldi. CHP'li Mansur Yavaş adına Genel Sekreter Vekili Reşit Serhat Aksu tarafından verilen cevapta, "Sendika üyeliği konusunda işçiler üzerinde bir baskı kesinlikle yok." denildi.

Gelen cevaba tepki gösteren Sinan Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sendikal baskı sürüyor." dedi.

'Peki üye sayısı neden düştü?'

"Memurlara baskı yapmayın demiştik. Cevap geldi. Baskı yapmıyoruz demişler." ifadelerini kullanan Burhan, Memur-Sen'in rakamsal verilerini ortaya koyarak, şunları söyledi:

"Peki Memur-Sen ne diyor? 2019 yılında ASKİ ve EGO'da, 3 bin 100 Memur-Sen üyesi var iken, 2021 Kasım'da üye sayısı bin 70'e düşmüş. Rakamlar yalan söylemez. Peki üye sayısı neden düştü?"