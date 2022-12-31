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Gündem Sinan Ateş'in katil zanlısının kimliği belli oldu!
Gündem

Sinan Ateş'in katil zanlısının kimliği belli oldu!

Ankara’da, Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Ateş, motosikletli bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ses getiren cinayette katil zanlısının kimliği belli oldu. Katil zanlısının, Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı, 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 13:29:00 -
Sinan Ateş'in katil zanlısının kimliği belli oldu!

Ankara’da, Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Ateş, motosikletli bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cinayette şüpheli olduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısının, Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı, 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi.

Akademisyen Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, bir binadan çıktıkları sırada sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Zebaniler iş başında,fitneye dikkat.

Uğur

Bu 23 yaşında gencin kendi başına yapacağı bir iş değil bunun arkasında hangi yabancı istihbarat örgütü var acaba! Devletimiz bunun gereğini yapacaktır.
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