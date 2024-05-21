Sinan Ateş cinayetinde nedense izler hep MHP'ye çıkıyor! Olay tavsiye geldi

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye'de derin siyasi yankılar uyandıran Sinan Ateş cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Cinayetin ardındaki algı operasyonlarının, kamuoyunun dikkatini MHP'ye çekmeye çalıştığını belirten Tayiz, "Sinan Ateş cinayetini nedense Hrant Dink suikastına benzetiyorum" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Sinan Ateş cinayetini nedense Hrant Dink suikastına benzetiyorum. Yakalanan tetikçilere Türk bayraklı pozlar verdirtip "Hrant'ı milliyetçiler öldürdü" propagandası yaptılar. Fakat sonra, Hrant suikastını FETÖ'nün istihbaratçı polislerinin planladığı ortaya çıktı. Devleti dizayn edebilmek için yıllarca bu suikast üzerinde tepindiler.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili oluşturulan havaya bakıyorum; benzer bir yöntem kullanılıyor. Algı oluşturmak için gerekli her ayrıntı düşünülmüş. Bu kez doğrudan MHP hedef gösteriliyor. Tetikçilerin MHP'yle olan bağlarına, ilişkilerine dikkat çekiliyor. Her gün ayrı bir görüntü, bilgi servisiyle cinayetin arkasında MHP'nin olduğuna dair algı pekiştirilmeye çalışılıyor.

Ve nedense izler hep MHP'ye çıkıyor! Usta gazeteci ve yorumcular, katillerin kendilerine çok güvendikleri için geride iz bıraktıklarını savunuyor! Ama nedense o izlerin MHP'yi işaret etmesi için kasıtlı bırakıldığını düşünemiyor bu usta polisiye yazarlarımız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'ye bakıyorum içinden birçok parti çıkarmış. Yönetimi beğenmeyen ayrılmış. İYİ Parti böyle bir hikâyenin sonucu. Yüzlerce partili kadro, ülkücü sima Meral Akşener'le birlikte MHP'den ayrılmadı mı?

Daha öncesinde Büyük Birlik Partisi var, yine MHP'den yolları ayrılanların kurduğu bir parti.

Küçüklü büyüklü grupların MHP'yle yollarını ayırıp başka partilere geçmesi de bir yana.

MHP yönetiminin kendisiyle yollarını ayıran isimleri vurma gibi bir alışkanlığı, tarzı yok.

Fakat muhalif medya, haber ve yayınlarıyla, yazar ve yorumcu kadrosuyla ısrarla Sinan Ateş'i MHP'nin öldürdüğünü ima edip Devlet Bahçeli'yi hedef gösteriyor. Burada hedef MHP gibi gözükse de aslında MHP'nin devlette tuttuğu yer. Sinan Ateş cinayeti de MHP'den çok devlete yönelik bir operasyon gibi duruyor.

Eğer böyleyse daha açık konuşmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Türkiye bir hukuk devletidir; Sinan Ateş cinayetinin de sonsuza kadar karanlıkta kalacağını düşünmüyorum. Sonra mahcup olabilirler. Yine günah çıkarma zorunda kalmasınlar diye şimdiden uyarıyorum.

Yok niyetleri zaten Hrant Dink suikastında olduğu gibi Sinan Ateş suikastını da karartıp arkasındaki Pensilvanya'yı gizlemekse o ayrı tabii. FETÖ'nün devleti dizayn etmekte ne kadar maharetli olduğunu biliyoruz. Fakat neticede patladılar ve ağır bedel ödediler. Muhalif medyanın bu gerçeği bilerek hareket etmesinde fayda var."