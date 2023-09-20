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Gündem Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 11:04:00 -
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı ilk başlatan ve birçok ismi gözaltına aldıran Savcı Ayhan Ay, kızağa çekilmiş ve dosya üç savcıya verilmişti. O üç savcı şimdi görevden alındı ve soruşturma yeniden Savcı Ay’a verildi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı ilk başlatan ve birçok ismi gözaltına aldıran Savcı Ayhan Ay, kızağa çekilmiş ve dosya üç savcıya verilmişti. O üç savcı şimdi görevden alındı ve soruşturma yeniden Savcı Ay’a verildi.

Diğer yandan, bazı adliye kaynakları ise Sinan Ateş cinayetinin sıradan bir olay olmadığını, örgütlü bir eylem olduğunu belirterek, "Soruşturmayı örgütlü suçlardan sorumlu savcılık yürütmeli" dedi.

 

 
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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

BU SORUŞTURMADAN DA BİRŞEY ÇIKMAZ

Emekli

Buyuk basari ama unlu bir zengin olsaydi yedi ceddini bulup cikartirlardi buyuk oyun oynuyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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