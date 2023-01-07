Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da 30 Aralık tarihinde silahla vurularak öldürülmesi olayında başlatılan soruşturma genişliyor.

"Dodo" lakaplı Doğukan Çek tutuklandı

Olayın azmettiricisi olarak aranırken, İstanbul'da yakalanan "Dodo" lakaplı Doğukan Çep Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çep'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Tutuklular arasında 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da bulunuyor.

"Amacımız öldürülmek değildi"

"Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi. Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi.

İki gün önceden keşif yapmış

Öte yandan Çep'in cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından da önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi.

Doğukan Çep kim?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı. Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.