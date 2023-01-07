  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in de bulunduğu 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:38:00 -
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da 30 Aralık tarihinde silahla vurularak öldürülmesi olayında başlatılan soruşturma genişliyor.

"Dodo" lakaplı Doğukan Çek tutuklandı

Olayın azmettiricisi olarak aranırken, İstanbul'da yakalanan "Dodo" lakaplı Doğukan Çep Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çep'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Tutuklular arasında 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da bulunuyor.

"Amacımız öldürülmek değildi"

"Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi. Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi.

İki gün önceden keşif yapmış

Öte yandan Çep'in cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından da önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi.

Doğukan Çep kim?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı. Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması
MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması

Siyaset

MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması

MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı
MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı

Siyaset

MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

Gündem

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Gündem

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Azmettiricisi yakalandı...
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Azmettiricisi yakalandı...

Aktüel

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Azmettiricisi yakalandı...

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı! Kayıtlarında idamlık suçlar var

Gündem

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı! Kayıtlarında idamlık suçlar var

İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı
İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı

Yerel

İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Gündem

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Sinan Ateş suikastının kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler
Sinan Ateş suikastının kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler

Gündem

Sinan Ateş suikastının kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23