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Yaşam Şimşek fırtınası görsel şölen oluşturdu
Yaşam

Şimşek fırtınası görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 03:58:00 - 2023-10-02 03:58:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazar günü de etkisini hissettirdi.

İskenderun ilçesinde yağışlı hava karanlıkla birlikte iyice etkisini hissettirdi.

Yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşek fırtınasıyla birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

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