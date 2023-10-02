Şimşek fırtınası görsel şölen oluşturdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazar günü de etkisini hissettirdi.
İskenderun ilçesinde yağışlı hava karanlıkla birlikte iyice etkisini hissettirdi.
Yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşek fırtınasıyla birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıktı.
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Kaynak: İHA