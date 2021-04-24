Simsarların yeni oyunu ortaya çıktı

Koronavirüs tedbirleri her ne kadar artırılmaya çalışılsa da her türlü kanunsuz işe imza atan simsarlar bu durumdan da faydalanmak için kolları sıvadı. "Virüse karşı dezenfekte edilmiş günlük kiralık daire" ilanları yasa dışı partilere yol açıyor.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve uzmanlar salgının artarak devam ettiğini alınan tedbirlere harfiyen herkesin uyması gerektiği konusunda uyarılar yaparken, her türlü nusubeti fırsata çevirmeye çalışan simsarlar da işe koyularak yeni alanlarda faaliyet göstermeye başladılar.

Özellikle kısıtlamaların olduğu hafta sonları, veya uzun süreli kapanmalarda bir araya gelmek isteyen arkadaş gruplarına yönelik günlük kiralık daire uygulaması başlattılar. Özellikle bir, iki ve hatta üç gün ve üzeri sokağa çıkma yasaklarında bir arada olmak isteyen arkadaş gruplarının partiler düzenlemesi ve bir arada kalabilmeleri için fırsatlar yaratan simsarlar, şehir dışındaki evleri rahatlıkla kiralayabiliyorlar.

Örneğin Ankara’nın Gölbaşı ilçesi gibi şehirden biraz uzak bir mesafede villa tipi evler kiralanarak, parti ve çeşitli organizasyonlar düzenlendiği belirtiliyor. Evlerini kiralamak isteyen fırsatçıların evlerini kiralayabilmek için koronavirüs tedbirlerinin tamamen evin temizliği için alındığını belirterek ilanlarında, "COVİD-19 VİRÜSÜNE KARŞI EVLERİMİZ 24 SAATTE BİR KORUMA GARANTİSİ VEREN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI DEZENFEKTANLARLA İŞİNİ BİLEN PERSONELLER TARAFINDAN DEZENFEKTE İŞLEMİNDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. SİZLERİN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE GELMEKTEDİR. GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KONAKLAMA YAPABİLECEĞİNİZİ BİLMENİZİ İSTERİZ" şeklinde açıklamalara yer veriliyor.