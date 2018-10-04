Simitçi Dünyası Umman ve BAE’ye açılıyor

Simitçi Dünyası, Umman’ın köklü şirketlerinden BABIL INTERNATIONAL LLC ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre şirket, 2018 yılı sonuna kadar Umman’da iki, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir Simitçi Dünyası mağazası açacak. BABIL INTERNATIONAL LLC, 2019 ve 2020’de ise toplam 26 mağazayı hizmete sunacak.

"Yurt dışından çok talep var"

Simitçi Dünyası markasının sahibi olan Bistorya Gıda AŞ’nin Genel Müdürü Levent Yıldırım, “Umuyoruz ki yılsonunda Umman ve Dubai mağazalarımızın da açılışı bitmiş olacak. Yurt dışından çok talep var. Simitçi Dünyası Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına gelindiğinde yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan bir Türk markası olmuş olacak” dedi.

"Ülkemizin insanları Türkleri ve Türk ürünlerini çok seviyorlar"

BABIL INTERNATIONAL LLC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı M.D. Basheer ise “Türkiye ile zaten uzun yıllardır tekstil ve askeri malzeme alımı üzerine ciddi bir ticaretimiz vardı. Epeydir bir Türk yeme-içme markasının bayiliğini alıp Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde şubeler açmayı planlıyorduk. Şimdi bu fikrimizi Simitçi Dünyası markasıyla hayata geçiriyoruz. 2 yıl içinde bölgemizde onlarca Simitçi Dünyası mağazası olacak. Ülkemizin insanları Türkleri ve Türk ürünlerini çok seviyorlar. Biz ise ülkemizdeki insanları Türk damak tatları ile buluşturacağımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.