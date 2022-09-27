Simit satışında yeni dönem!

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standartı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi. Simit standart taslağı için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE’nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı’dan da görüş alındı. Standartın hazırlanmasında, “milli ihtiyaç ve imkanlar ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkiler bulunan yabancı ülkelerdeki esasların Türkiye şartları ile bağdaştırılmasına” çalışıldığı belirtildi.

SİMİDE STANDART GELİYOR

‘Chia’lı simit

Milliyet'te yer alan habere göre, taslak standarta göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Çeşni olarak simit hamuru üzerine susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu, tahıl miksi gibi malzemelerin bir veya birkaçının karışımının konulabileceği belirtilen taslakta, simidin iç malzemeleri olarak da peynir, zeytin, sucuk, sosis, salam, çikolata vb. malzemeler sıralandı.

Kabuğu ayrılmayacak

Taslağa göre simit, kendine has tat ve kokuda olacak; acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş olmayacak, küf kokusu ve tadı hissedilmeyecek. İyi pişmiş ve kabarmış olması gereken simit; parçalanmış, ezilmiş ve küflenmiş şekilde satılmayacak, kabuk iç kısımdan ayrılmamış olacak. Simit kesiti pişkin olacak; yanık, hamur, yapışkan, içinde hamur haline gelmemiş un topakları, iplikleşme, büyük yarık ve boşluklar bulunmayacak. Simitteki gözenekler homojen dağılacak. Dolgulu simitlerde iç malzeme, hamurun dışına taşmayacak. Simitler rutubet, tuz, asitlik, aflatoksin, maya ve küf deneylerine tabi tutulacak.

Simidin satışında da bir dizi kurala uyulacak. Buna göre, simitler kapalı temiz camekanlar içinde muhafaza edilmek şartı ile fırınlarda ve bayilerde satılacak. Kullanılmamış, temiz ambalajlar içerisinde müşteriye sunulacak. Son tüketiciye ambalajsız olarak satılan simitler için ise bazı bilgiler, satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulacak. Bunlar; firmanın ticari unvanı veya kısa adı, adresi ve tescilli markası, mamulün adı, net kütlesi, iç malzeme çeşidi (peynirli, zeytinli, vb.), parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi şeklinde olacak. Bu bilgiler gerektiğinde, Türkçenin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilecek.

Simitler fırınlarda, depolarda ve nakliye sırasında yabancı kokulu, nemli ve diğer özelliklerine zarar verecek maddelerle bir arada bulundurulmayacak. Ambalajsız olarak satılan simitler, tamamen kapalı, unlu mamullerin taşınması dışında herhangi bir taşıma işleminde kullanılmayan taşıma araçlarına, bulaşma riskini engelleyecek biçimde yerleştirilecek.