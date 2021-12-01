Son zamanlarda pek çok ürüne zam geldi. İstanbullular simit fiyatlarında ne kadarlık bir artış yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, simit ne kadar oldu?

Simit kaç lira oldu? İstanbul simit ne kadar?

İstanbul'da 2,5 TL'ye satılan simit, 1 Aralık itibariyle 3 TL'ye satılmaya başladı. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir konu hakkında konuştu. Özdemir, "İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı. Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir" dedi.