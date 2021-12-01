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Ekonomi Simit kaç lira oldu? İstanbul simit ne kadar?
Ekonomi

Simit kaç lira oldu? İstanbul simit ne kadar?

Simit güncel fiyatı |İstanbullular simit fiyatında artış olup olmadığını merak ediyor. Peki, simit fiyatına zam mı geldi? İstanbul'da simit kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:39:00 -
Simit kaç lira oldu? İstanbul simit ne kadar?

Son zamanlarda pek çok ürüne zam geldi. İstanbullular simit fiyatlarında ne kadarlık bir artış yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, simit ne kadar oldu?

Simit kaç lira oldu? İstanbul simit ne kadar?

İstanbul'da 2,5 TL'ye satılan simit, 1 Aralık itibariyle 3 TL'ye satılmaya başladı. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir konu hakkında konuştu. Özdemir, "İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı. Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir" dedi.

 

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