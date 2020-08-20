  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Simgelerin köprüsü"nün Asya yaklaşım viyadük çalışmaları sürüyor
Aktüel

"Simgelerin köprüsü"nün Asya yaklaşım viyadük çalışmaları sürüyor

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları Lapseki ve Gelibolu ilçesindeki şantiye bölgelerinde yoğunlaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:19:00 -
"Simgelerin köprüsü"nün Asya yaklaşım viyadük çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ tabliyesinin 38, sol tabliyesinin de 37 metrelik bölümü tamamlandı.

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakikada katedilen Boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının inşası için de çalışma yürütülüyor.

İtme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ tabliyesinin 38, sol tabliyesinin 37 metrelik bölümü bitirildi. Tabliyelerin tamamlanmasıyla köprünün karadan deniz ile bağlantısının bulunduğu nokta birleşecek.

- Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak

İki ayak aralığı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı