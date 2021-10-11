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Kültür - Sanat Simge camileri deriye resmediyor
Kültür - Sanat

Simge camileri deriye resmediyor

İslam mimarisinin simge eserlerinden 50 camiyi deri üzerine çizen müezzin Naci Barışan’ın hedefi, önce Türkiye’de ardından ABD ve Avustralya’da resim sergisi açmak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:38:00 -
Simge camileri deriye resmediyor

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Barışan, ortaokul yıllarından itibaren hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatına ilgi duydu. İmam hatip lisesinden mezun olan Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Mamak Şehitlik Camii’nde müezzinlik görevini yürüten Barışan, boş zamanlarında ise atölyeye çevirdiği evinde resim çiziyor. Barışan, İslam kültür ve medeniyetinde iz bırakmış camilerden oluşan 50 eserlik sergi açmayı istediğini dile getiriyor.

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