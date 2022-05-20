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Yaşam Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir?
Yaşam

Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir?

Dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, Ödemiş’te gözaltına alındı. Peki Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu nereli? Simge Barankoğlu ne iş yapıyor nasıl para kazanıyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 07:51:00 - 2022-05-20 07:51:56
Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir?

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun bir şekilde eleştirilen Simge Barankoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan aslen İzmir Ödemişlidir. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Yerel

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

 

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