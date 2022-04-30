  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şimdiden basına sızdı! Galatasaray'ın yeni formalarında bomba detay
Spor

Şimdiden basına sızdı! Galatasaray'ın yeni formalarında bomba detay

Galatasaray’ın 2022-2023 sezonunda kullanacağı iç saha fornası ortaya çıktı. Yeni sezon formasında dikkat çeken bazı detaylar var.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 12:23:00 -
Şimdiden basına sızdı! Galatasaray'ın yeni formalarında bomba detay

Galatasaray’ın yeni sezon formaları sızdırıldı. 2022-2023 sezonunda kullanılacak yeni Nike iç saha formasında çizgisel olarak üretilmiş iki adet aslan yer alıyor.

Sarı-kırmızı’lı formada siyah yaka kullanımı formayı tamamlıyor. Galatasaray’ın şort ve konçları ise siyah renkte olacak.

Konçların bir tanesinin üst kısımları sarı renge boyanırken diğer konçta ise kırmızı renk yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay