Şimdiden basına sızdı! Galatasaray'ın yeni formalarında bomba detay
Galatasaray’ın 2022-2023 sezonunda kullanacağı iç saha fornası ortaya çıktı. Yeni sezon formasında dikkat çeken bazı detaylar var.
Galatasaray’ın yeni sezon formaları sızdırıldı. 2022-2023 sezonunda kullanılacak yeni Nike iç saha formasında çizgisel olarak üretilmiş iki adet aslan yer alıyor.
Sarı-kırmızı’lı formada siyah yaka kullanımı formayı tamamlıyor. Galatasaray’ın şort ve konçları ise siyah renkte olacak.
Konçların bir tanesinin üst kısımları sarı renge boyanırken diğer konçta ise kırmızı renk yer alacak.