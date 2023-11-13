  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin programdan çıkarıldığı F-35'lerle ilgili skandal karar! Ülke karıştı ama dik duramadılar

"HÜRJET'ten binlerce satarız" çıkışı sonrası paniğe kapıldılar! O ülke HÜRJET'in rakibini üsse indirdi

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı

Milyonların beklediği asgari ücret için bomba gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İstanbul'da yağmur yağıyor, ortalığı sel götürüyor ama nafile! Kötü haber maalesef geldi

Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Görüşmeler resmen başladı! Türkiye tamı tamına 355 adet uçak alacak

Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor

Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler

Yabancı devletler sıraya girecek! Türk sanayi savunma devinden gövde gösterisi
Siyaset Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?
Siyaset

Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?

Yeniakit Publisher
2023-11-13 22:40:00 - 2023-11-13 22:51:15

Fox TV’de Orta sayfa programında konuşan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı terör sevici Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştirenleri hedef aldı.

Zeyrek, AK Parti ile HEDEP arasında ittifak görüşmesi yapıldığını öne sürdü.

"Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette." diyen Zeyrek, "Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm." iddiasını ortaya attı.

HEDEP'ten yalanlama!

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Zeyrek'in iddiasını yalanladı.

Gazete Duvar'a konuşan HEDEP'li Doğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek’in AK Parti ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünüz yönünde güncel bir iddiası var. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna, "Bu iddialar doğru değil. Her seçim öncesi olduğu gibi partimizin iktidarla arka kapı diplomasisi yürüttüğü iddia ediliyor." diye cevap verdi.

HEDEP Sözcüsü açıklamasının devamında, "İttifak olacaksa demokrat, kapsayıcı, Kürt’ü tanıyan anlayışla olacak" ifadelerini kullanarak adeta Özgür Özel'i işaret etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kandil, Hamas’a çaktı! HEDEP ‘Filistin’ dedi! Genel Merkez çark etti! İsrail sevgisi ağır bastı
Kandil, Hamas’a çaktı! HEDEP ‘Filistin’ dedi! Genel Merkez çark etti! İsrail sevgisi ağır bastı

Gündem

Kandil, Hamas’a çaktı! HEDEP ‘Filistin’ dedi! Genel Merkez çark etti! İsrail sevgisi ağır bastı

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!
HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Siyaset

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Hayatları heykelle çelenk arasında geçiyor!
Hayatları heykelle çelenk arasında geçiyor!

Gündem

Hayatları heykelle çelenk arasında geçiyor!

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...
Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Sosyal Medya

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23