Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?

Zeyrek, AK Parti ile HEDEP arasında ittifak görüşmesi yapıldığını öne sürdü.

"Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette." diyen Zeyrek, "Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm." iddiasını ortaya attı.

HEDEP'ten yalanlama!

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Zeyrek'in iddiasını yalanladı.

Gazete Duvar'a konuşan HEDEP'li Doğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek’in AK Parti ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünüz yönünde güncel bir iddiası var. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna, "Bu iddialar doğru değil. Her seçim öncesi olduğu gibi partimizin iktidarla arka kapı diplomasisi yürüttüğü iddia ediliyor." diye cevap verdi.

HEDEP Sözcüsü açıklamasının devamında, "İttifak olacaksa demokrat, kapsayıcı, Kürt’ü tanıyan anlayışla olacak" ifadelerini kullanarak adeta Özgür Özel'i işaret etti.

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