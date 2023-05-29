Şimdi gözler yeni kabinede! İşte bakanlıklar için adı geçen isimler

Erdoğan'ın kuracağı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en merak edilen konu, ekonomik kriz nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kimin getirileceği...

T24'de yer alan habere göre, Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.

14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, Erdoğan’ın isteği üzerine Fahrettin Koca dışındaki tüm bakanlar milletvekili adayı oldu ve seçildi. Yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM’de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Erdoğan, yeni kabineyi, seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

İçişleri için konuşulan isimler

Anayasa'ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AK Parti’de, Soylu’nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

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Ancak Erdoğan’ın tercihini Soylu’dan yana kullanmaması durumunda en çok güvendiği isimlerden, 2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu’ndan yana kullanabileceği de konuşuluyor. Daha önce Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de valilik yapan Hacımüftüoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından MGK Genel Sekreterliği’ne atanmıştı. İçişleri Bakanlığı için konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.

Şimşek koltuğa oturacak mı?

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati’den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan’ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Seçim öncesinde davet aldığı Erdoğan'la görüşen Şimşek, uzun yıllardır uluslararası şirketlerle yaptığı danışmanlık sözleşmelerini gerekçe göstererek, aktif siyasetin içerisinde yer almadı. DEVA Parti’ne de yakın bir görüntü çizen Şimşek’in, mevcut ekonomi politikaları konusundaki endişeleri nedeniyle AK Parti ile mesafeli olduğu konuşuluyordu. Ancak kampanya döneminde Erdoğan ile görüşen, AK Parti’nin bazı mitinglerine de katılan Şimşek’in, kararlarıyla ilgili rahat çalışacağı yönünde garantiler verilmesi halinde bakan olabileceği belirtiliyor.

Sağlık için tanıdık isim

Milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Koca’nın, bakan olarak da görev yapmayacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan, eski Sağlık Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’ı tercih edebileceği belirtiliyor.

Akar’ın yerine kim gelecek?

Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanlığı için tercih edeceği isim de merakla bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı’ndan sonra bu göreve getirilen Hulusi Akar, milletvekili seçildi. Erdoğan’ın, vekillikten istifasını isteyerek yeniden bakan olarak Akar’ı görevlendirmemesi halinde, mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i bu görev için tercih edebileceği kulislerde öne sürülen iddialar arasında.