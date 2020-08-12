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Şimdi de Cizre’de taciz skandalı! Dağda PKK’nın şehirde HDP’nin taciz ve tecavüzleri bitmiyor

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’de yaşanan tecavüz ve taciz skandallarına sus pus oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:21:00 -
Şimdi de Cizre’de taciz skandalı! Dağda PKK’nın şehirde HDP’nin taciz ve tecavüzleri bitmiyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

İki yıl önce evli bir kadına tecavüz eden, tecavüz ettiği kadının HDP milletvekillerince susturulmaya çalışıldığı ve ölümle tehdit edildiği ortaya çıkan HDP’li vekil Tuma Çelik’in bu skandal olayına sessiz kalan kadın dernekleri ve sözde kadın hakları savunucuları, HDP Cizre teşkilatında yaşanan taciz skandalına da sessiz kaldı. Şırnak’ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Melike Gökdeniz, “Sözde kadın hakları savunucularının, siyasi emeller hedeflediğini belirterek, “Her kadın cinayetinde, her cinsel saldırı sonucunda düşüncemizi ifade ederken, kullanılan kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliğidir. Bunun için tepkimizi ortaya koyarken toplumdaki rolümüz vatandaşlık rolüdür. Siyasi emellerle yapılan tepkinin, aslında bir düşünce hürriyeti olmayışı kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından koparak yaptığımız beyanlardır. Bir vatandaş olarak biz kadınlar için tepki gösterme hakkını elinde bulunduran kadın hakları örgütleri, HDP’liler tarafından Cizre’de yaşanan vahim olaya ne zaman tepki göstereceğiz? Bir kadın olarak merak etmekteyim. Tüzel kişiliğe verilen bu hakkı siyasi emellerle kullanmanın, ilgili tüzel kişinin amaç ve esaslarına da aykırı düştüğü ortadadır. Kadın hakları koruyucuları yaşanan her vahim olaya tepki göstermek takıntınızı ve görevini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına tabi olarak kurulduğunu hatırlatarak ve bu görevi anayasadan aldığınızı da bildirerek yerine getirmenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sözde kadın dernekleri, kadın tacizine suspus oldular

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Sözde kadın dernekleri, HDP vekilinin daha önce bir kadına tecavüzüne, şimdi de 5 HDP’li yöneticinin bir kadına tacizine suspus oldular. Bu kadın derneklerinin niyeti kesinlikle kadını korumak değildir. Eğer böyle bir dertleri olsaydı şu an HDP’liler tarafından yapılmış olan taciz, tecavüzü bütün dünyaya duyurmaya çalışırlardı ama bunu yapanlar, PKK’nın yandaşları olduğu için maalesef ki Atatürkçü düşünce dernekleri, feminist dernekler, mor çete hepsi sessiz sedasız bekliyorlar” diye konuştu.

“Dağda yaşanan tacizlere de sessizler”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran da, “Bu tür marjinal grupların derdinin kadın olmadığı apaçık ortada. Bunun ucu terör örgütüne değdiği için mi sessizler? PKK’nın dağa kaçırdığı kız çocukları, orada yaşanan tacizlere de sessizler” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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