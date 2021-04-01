Şimdi de annelerin örtüsüne el uzattı İslâm düşmanı Macron iyice azıttı

İslam ve Müslüman düşmanlığının her geçen gün artarak büyüdüğü Fransa’da Macron’un başını çektiği ırkçı sağ partiler yine akıllara zarar bir karar alarak, insan haklarını ayaklar altına alıyor. Fransa’da Senato’da “ayrılıkçı” olarak bilinen yasa tasarısına eklenmesi için okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmaları ile havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddeler onaylandı.

İslam düşmanı bakan karşı!

Tartışmalı maddelerin sol partilerin ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in muhalefetine rağmen kabul edildiği belirtildi. İslam düşmanlığıyla hareket edip ayrımcılık yasasının mimarlarından olan Darmanin’in okul gezilerine başörtülü annelerin katılımının yasaklanmasının Anayasaya aykırılığını savunduğu iddia edildi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) teklifiyle okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan madde oylandı. Söz konusu madde 141 “hayır” oyuna karşı 177 “evet” oyuyla kabul edildi.

LR tarafından hazırlanan 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını ve Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin desteğiyle teklif edilen, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddeler de onaylanırken, tasarının diğer maddeleri Senato’da görüşülmeye devam ediyor.

Ulusal Meclis’te de onaylanması gerekiyor

“Ayrılıkçı” yasa tasarısına eklenmesi kabul edilen maddelerin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis’te de onaylanması gerekiyor.

Senato’da daha önce 2 kez okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylamıştı ancak Ulusal Meclis bunu kabul etmediği için yürürlüğe girememişti.

Tartışmalı yasa

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısıyla, dini derneklerin denetimi, dini eğitim, finans kaynakları ve kadın-erkek eşitliği gibi pek çok konuda yeni düzenleme getiriliyor. Ancak, tasarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde en çok “başörtü yasağı” tartışması yaşanması bekleniyor. Yasanın en çok öne çıkan maddeleri, devletin tarafsızlığı ilkesini güçlendiren madde. Kamuda başörtüsü tartışmasından hareketle getirilen yasanın birinci maddesiyle, yalnızca kamu çalışanları için değil, kamu için iş yapan özel şirket çalışanlarının da dini açıdan tarafsızlığını şart koşuyor. Böylece devletle dolayı da olsa iş yapan kadının başörtüsü takması yasaklanacak.

Fransa’da Macron yönetiminin İslami değerleri kendi keyfine göre dizayn çabası olarak görülen ve Müslümanları hedefe koyan “Ayrılıkçı” yasa tasarısı, inananları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.