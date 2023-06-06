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Sosyal Medya Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!
Sosyal Medya

Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 23:45:00 - 2023-06-07 00:06:22
Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde Merve Dizdar gibi aldığı ödülün hakkını vererek Türkiye'yi karalayan Melek Mosso'nun ikiyüzlülüğü sosyal medyada ifşa oldu.

Melek Mosso, ödülünü aldıktan sonra isim kullanmadan iktidarı hedef gösterdi.

Aldığı ödülün hakkını vererek ülkesini hedef alan Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

Sosyal medyada Melek Mosso'nun ikiyüzlülüğü ifşa edildi.

Ödül alırken kadına şiddetten, kadın haklarından dem vuran Mosso'nun, Twitter hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara adice küfreden bir kadının sözlerini paylaşarak onu desteklediği ortaya çıktı.


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Mosso, bir konserinde de ahlak dışı hareketi ile gündeme gelmişti.

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