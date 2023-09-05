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Gündem Şimdi bir de bu çıktı: Kaçan FETÖ'cüler yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışıyor
Gündem

Şimdi bir de bu çıktı: Kaçan FETÖ'cüler yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:29:00 -
Şimdi bir de bu çıktı: Kaçan FETÖ'cüler yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan FETÖ mensubunu yakaladı.

Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

ADİL

yurda girmeli çok önemli değil devletin her kadrosunda eskisinden daha beter teşkilatlanıyorlar...
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