Şimdi bir de bu çıktı: Kaçan FETÖ'cüler yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan FETÖ mensubunu yakaladı.
Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.