Şimdi atak olma zamanı

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomide bu hafta yaşanacak önemli gelişmeler para piyasalarına damga vuracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak. TÜİK, gayri safi yurtiçi hasıla verilerini saat 10.00’da internet sitesinden duyuracak. Ekonomistlerin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak belirlendi. 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 olması bekleniyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,7, en düşük yüzde 2,6 oldu. Türkiye ekonomisi, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

MERKEZ BANKASI 13 EYLÜL’DE TOPLANIYOR

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceğini açıklamıştı. “Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir” denilen açıklamada, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Piyasalar, 13 Eylül’de gerçekleştirilecek PPK toplantısına odaklandı.

OVP İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Piyasalar tarafından merakla beklenen bir diğer konu ise ekonomi politikalarının temelini oluşturacak olan Orda Vadeli Plan (OVP). Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OVP’nin eylül ayının ilk yarısında açıklanacağını duyurmuştu.

MÜSİAD Genel Baskanı Abdurrahman Kaan, Orta Vadeli Plan’ın ivedilikle açıklanması gerektiğini söyledi. Kaan, “Hükümetin ivedilikle yapması gereken konulardan birisi de Orta vadeli planı (OVP) hemen açıklamasıdır. Bu açıklamanın 13 Eylül’de gerçekleştirilecek Para Piyasaları Kurulu toplantısı olmasında yarar görüyorum. Ekonomi kurmayları gerekli olan adımları atıyor. Sanayicilerimiz ise panik olmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL SEKTÖR BORÇ ÖDEME TELAŞINDA

Şirketlerin iş bağlantılarından kaynaklı döviz borçları ile bankalardan çektikleri kredilerin faizlerinden kaynaklı yüklerinin artması birçoğu için eylül ayının sıkıntılı geçmesi anlamına geliyor. Döviz açıklarını kapatmak için kurdaki değişimi yakın takibe alan işletmelerin Haziran 2018 sonu itibarıyla yurtdışından sağladığı kredi borcu 221,7 milyar dolar olarak açıklandı. Ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borçları ise 19,1 milyar dolar seviyesinde. Dövizdeki en ufak hareketlilik hemen hemen hepsi için bir gerginlik vesilesi olurken, ‘Güçlü TL’ için atılacak adımların somutlaşması umut kaynağı olarak görülüyor.