Şimdi ABD düşünsün! Eski FBI ajanı Türkiye adına çalışacak

yeniakit.com.tr özel haber

Amerikan iç istihbaratı olarak bilinen Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'da bir dönem görev yapan Sibel Edmonds, Türkiye’ye yerleşme kararı aldı. Amerika'da ulusal güvenlik muhbirleri koalisyonu kurucusu da olan eski FBI çalışanı Edmonds, uluslararası arenada Türkiye'ye destek veren isimlerden.

Artık Türkiye adına çalışacak

Edmons, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda Türkiye’ye yerleşerek ABD’de kasten oluşturulan 'Türkiye karşıtı' imajı düzeltmek için çalışacağını kaydetti. Türkiye adına çalışma yürüteceğini belirten Edmons takipçilerinden de destek istedi.

Edmons şunları yazdı;

"#Türkiye’ye yerleşme telaşları & zorluklar sona erdi.Şimdi İş ve Medya Organizasyonum #Newsbud ile #Türkiyeyi #ABD’de Tanıtmak sırası.Bu ülkeye ayak basmadan oradaki kasten oluşturulan (#ABD Medyası)yanlış imajları ifşa edip gerçek imajı göstermek. Destek vereceğinize inanıyorum!"

Edmons: 15 Temmuz CIA- FETÖ işbirliğiyle hazırlandı

ABD ile Türkiye arasında gergin olan iplerin daha da gerilmesine sebep olan Brunson krizinin "derin CIA" operasyonu olduğunu dile getiren Edmons, 15 Temmuz darbe kalkışmasının da CIA ve FETÖ’nün işbirliğiyle hazırlanmış bir darbe provası olduğunu belirtmişti.

yeniakit.com.tr