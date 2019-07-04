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Silviu Lung Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri’ye geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:10
Silviu Lung Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri’ye geldi.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu açılışını yarın yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek.


2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Rumen kaleci Silviu Lung, geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lung, yarın yapılacak olan sezon açılışında yer alacak. Ülkesinden İstanbul’a uçan Silviu Lung, ardından İstanbul’dan Kayseri’ye geldi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:10
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