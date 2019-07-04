Silviu Lung Kayseri’ye geldi İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri’ye geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, bugün Kayseri’ye geldi.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu açılışını yarın yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek.

2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Rumen kaleci Silviu Lung, geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lung, yarın yapılacak olan sezon açılışında yer alacak. Ülkesinden İstanbul’a uçan Silviu Lung, ardından İstanbul’dan Kayseri’ye geldi.

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