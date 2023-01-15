Silopili esnaftan örnek davranış...

Silopi’de artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı, Yenişehir Mahallesinde market ve manav işleten Hamza Ayas, halkın alışveriş yapabilmesi için yüzde 25 indirim yapma kararı aldı.

Bir haftadır süren indirime ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken Ayas, indirimin bu Cuma gününe kadar süreceğini söyledi.

Gıda, temizlik, sebze-meyve olmak üzere işyerindeki tüm ürünlere yüzde 25 indirim yapan Ayas’ı, halk tebrik ediyor.

Tüm ürünlerde indirim yaptıklarını ifade eden market-manav sahibi Hamza Ayas, ”Herşeyde indirim yaptık. İşyerimizi ziyaret edip kendiniz görebilirsiniz. Örneğin geçen sene domatesin kilosu 50 liraydı, şu an biz domates olmak üzere tüm sebzeler 10 tl’ye sabitledik. Bu sene eşyalar pahalıdır milletimize bir katkı sunmak ve desteklemek için bunu yaptık. Allah herkesten razı olsun.” dedi

İndirimi duyup geldiğini belirten Mehmet Gören, bir aylık gıda, sebze ve meyve alışverişi yaptığını söyledi. Yapılan indirim için işyerine teşekkür eden Gören, ilçedeki tüm esnafın Ayas’ı örnek almasını istedi. (İLKHA)