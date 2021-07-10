Silopi’de Kur’an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi programları kapsamında açılan Kur’an-ı Kerim Kursları camilerin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarınca da uygulanıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı Silopi İlçe Temsilciği (TÜGVA) tarafından Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kur'an kursu yoğun talep görüyor.

Her yaş aralığında katılım gösteren kursiyerler, Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (Salallahu Aleyhi Vesellem) hayatını öğreniyor.

Kur'an Kursu Eğiticisi Hafız Züleyha Örgen, yoğun talep olduğunu ve ek sınıflar açmayı planladıklarını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 85 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Örgen, “Buradaki amacımız çocuklarımıza İslamiyet'e ve Müslümanlığa uygun bir eğitim vermektir. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim’i okuyabilmek, iyi anlamak, anladığını hayatına tatbik etmek ve Peygamber Efendimizin hayatını anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, insanlığa Asr-ı Saadet devrini yaşatan efendilerimizin hayatları ile İslam’ı nasıl yaşadıklarını, iyi ve örnek bir Müslüman olunması gerektiğini anlatıyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilerden Agit Bozkurt ve Cemre Kaplanduran, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler Siyer-i Nebi’yi öğrendikleri için mutlu olduğunu ve kursta güzel vakit geçirdiğini söyledi.