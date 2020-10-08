  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ‘Silmeyin de bakalım ne oluyor!’ diye tehdit eden Mahmutyazıcıoğlu’na Ece Erken cilası
Medya

‘Silmeyin de bakalım ne oluyor!’ diye tehdit eden Mahmutyazıcıoğlu’na Ece Erken cilası

Geçtiğimiz hafta metresi Ece Erken ile görüntülendiği için sinirlenen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basın mensuplarının üzerine yürüyerek "Sizinle hesaplaşacağız. O fotoğrafları silmeyin de bakalım ne oluyor" deyip tehdit etti. Ece Erken ise tepki çeken konu hakkında konuşarak metresini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:34:00 -
‘Silmeyin de bakalım ne oluyor!’ diye tehdit eden Mahmutyazıcıoğlu’na Ece Erken cilası

Gayrimeşru ilişkisiyle gündeme gelen Ece Erken, önceki gün Nişantaşı'nda kuaföre giderken basın mensuplarıyla karşılaştı.

Ece Erken, metresinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir cevap verdi.

Ece Erken, "Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı’’ dedi.

Tehditler savurdu

Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 hafta önce Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmuştu. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırmıştı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehditler savurmuştu.

Rezil ilişkiyle gündeme gelen Ece Erken’in dünyası başına yıkıldı
Rezil ilişkiyle gündeme gelen Ece Erken’in dünyası başına yıkıldı

Medya

Rezil ilişkiyle gündeme gelen Ece Erken’in dünyası başına yıkıldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan skandal hareket! Ece Erken’in o andaki tavırları tepki çekti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan skandal hareket! Ece Erken’in o andaki tavırları tepki çekti

Medya

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan skandal hareket! Ece Erken’in o andaki tavırları tepki çekti

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay