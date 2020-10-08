‘Silmeyin de bakalım ne oluyor!’ diye tehdit eden Mahmutyazıcıoğlu’na Ece Erken cilası

Gayrimeşru ilişkisiyle gündeme gelen Ece Erken, önceki gün Nişantaşı'nda kuaföre giderken basın mensuplarıyla karşılaştı.

Ece Erken, metresinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir cevap verdi.

Ece Erken, "Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı’’ dedi.

Tehditler savurdu

Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 hafta önce Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmuştu. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırmıştı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehditler savurmuştu.