0553 313 94 23

Sille Subaşı Hamamı tarihi kimliğine kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından, Sille’deki zengin kültürel mirasa sahip tarihi varlıkların restore edilmesi kapsamında, Sille Subaşı Hamamı’nın restorasyonunda sona gelindi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:13
Sille Subaşı Hamamı tarihi kimliğine kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından, Sille’deki zengin kültürel mirasa sahip tarihi varlıkların restore edilmesi kapsamında, Sille Subaşı Hamamı’nın restorasyonunda sona gelindi.


Konya’nın ve Türkiye’nin turizm merkezleri arasında yer alan Sille’de tarihi mekanlarda yapılan restorasyonlar geleceğe ışık tutuyor. Günümüze kadar ulaşabilmiş tarihi ve kültürel değerlerin yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar Subaşı Hamamı’nın restorasyonu ile devam ediyor. Zengin kültürel mirasa sahip Sille’de köklü bir geçmişe ait tarihi varlıkları aslına uygun olarak restore eden Selçuklu Belediyesi, Sille’de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler, çeşitli tarihi yapılar üzerinde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.



“Sille, Konya’nın cazibe merkezi oldu"


Önemli bir tarihi eserin daha restorasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya’nın hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan Sille’yi ülkemizin turizm merkezine kazandırdık. Bu kapsamda Subaşı Hamamı ile birlikte bugüne kadar 7 tescilli camiyi restorasyon sonrası ibadete açtık. Ayrıca 5 bin yıldan fazla tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille’de Aya Elenia Müzesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille Baraj Parkı, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah çalışmaları da belediyemiz tarafından Sille’de sürdürülen önemli projeler arasında yer alıyor. Sille, Konya’nın cazibe merkezi oldu. Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Sille Konya’ya gelenlerin üzerinde durduğu, ziyaret etmek istediği bir mekana dönüştü. Tarihi yeniden canlandırıp gelecek kuşaklara aktarmak adına sürdürülen çalışmaların hayırlı olmasınıdiliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'e Avrupa'da zor kura!
    1. Başakşehir'e Avrupa'da zor kura!
    2. Başakşehir’in muhtemel rakibi belli..
    3. Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü
    4. Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte..
    5. Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri..
    6. Sokak ortasında 5 el bombası ve lav..
    7. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    8. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    9. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    10. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    11. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    12. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    13. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    14. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    15. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    16. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    17. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    18. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    19. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    20. Bismil 21 Spor satıldı
    21. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    22. Ankara’da korkunç cinayet
    23. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    24. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    25. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    26. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    27. 11. Büyükelçiler Konferansı
    28. Antalya’da Ocak-Temmuz aylarında..
    29. Binali Yıldırım’dan Bayındır’a..
    30. Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı