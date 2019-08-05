Sille Subaşı Hamamı tarihi kimliğine kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından, Sille’deki zengin kültürel mirasa sahip tarihi varlıkların restore edilmesi kapsamında, Sille Subaşı Hamamı’nın restorasyonunda sona gelindi.

Konya’nın ve Türkiye’nin turizm merkezleri arasında yer alan Sille’de tarihi mekanlarda yapılan restorasyonlar geleceğe ışık tutuyor. Günümüze kadar ulaşabilmiş tarihi ve kültürel değerlerin yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar Subaşı Hamamı’nın restorasyonu ile devam ediyor. Zengin kültürel mirasa sahip Sille’de köklü bir geçmişe ait tarihi varlıkları aslına uygun olarak restore eden Selçuklu Belediyesi, Sille’de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler, çeşitli tarihi yapılar üzerinde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

“Sille, Konya’nın cazibe merkezi oldu"

Önemli bir tarihi eserin daha restorasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya’nın hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan Sille’yi ülkemizin turizm merkezine kazandırdık. Bu kapsamda Subaşı Hamamı ile birlikte bugüne kadar 7 tescilli camiyi restorasyon sonrası ibadete açtık. Ayrıca 5 bin yıldan fazla tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille’de Aya Elenia Müzesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille Baraj Parkı, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah çalışmaları da belediyemiz tarafından Sille’de sürdürülen önemli projeler arasında yer alıyor. Sille, Konya’nın cazibe merkezi oldu. Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Sille Konya’ya gelenlerin üzerinde durduğu, ziyaret etmek istediği bir mekana dönüştü. Tarihi yeniden canlandırıp gelecek kuşaklara aktarmak adına sürdürülen çalışmaların hayırlı olmasınıdiliyorum" dedi.