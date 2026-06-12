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Yerel Silivri’de restoran yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Silivri’de restoran yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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Silivri’de restoran yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Silivri’de bir restoranda gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 restoran çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir restoranda çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çalışanlar, ilk anda kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum ekiplere bildirildi.

 

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, restorandaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

 

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

 

5 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında restoranda bulunan 5 çalışan dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çalışanlara olay yerinde müdahale etti.

 

Çalışanlardan 3’ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

RESTORANDA HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle restoranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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