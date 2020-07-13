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Aktüel

Silivri'de hastane yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Boş bir arazide çıkan yangının, yakınındaki bir hastanenin dış cephesinde hasara yol açması nedeniyle hastane kısa süreliğine tedbiren boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:50:22 -
Silivri'de hastane yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de boş bir arazide çıkan yangın, yakındaki bir hastanenin dış cephesinde hasara yol açtı.

Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi yan yolu üzerinde bulunan özel bir hastanenin arkasındaki boş arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, hastanenin dış cephe kaplamalarının erimesine neden oldu.

Olay sırasında tedbir amacıyla boşaltılan hastane, yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü.


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