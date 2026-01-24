Silivri'de feci kaza: Gişelere sıkışan otomobilde 2 can kaybı
Kuzey Marmara Otoyolu Silivri geçişinde yolcu otobüsünün gişelerde çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi; feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İstanbul Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde dehşet anları yaşandı.
Aynı istikamette seyreden bir yolcu otobüsü, gişelere girmeye çalışan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, beton gişe bloğu ile otobüs arasında feci şekilde sıkıştı.
Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri; "Otobüsteki yolcuların kazayı yara almadan atlattığını ancak otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini" belirledi.
Araçta sıkışan ve ağır yaralanan bir yolcu ise ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAZA AÇIKLAMASI VE SORUŞTURMA
Kazanın ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, otobüsün gişeye yönelen otomobile arkadan çarpması sonucu facianın meydana geldiği teyit edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüste mahsur kalan yolcular başka bir araçla tahliye edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde gişelere saplanan araçlar bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.