Silivri'de fabrika yangını! Ekipler müdahale etti

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe neden oldu. Kavaklı İstiklal Caddesi üzerindeki menteşe üretim tesisinden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, fabrikanın zemin katında çıktığı belirtilen yangına müdahale etti.

Fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.