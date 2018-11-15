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Silinen günleri geri kazanmak mümkün

Okurlarımızın emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorularına cevap veren Muhammet Resuloğlu ve Murat Özdamar, gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:44
Silinen günleri geri kazanmak mümkün

SORU: Ben 18.4.2002 tarihinde vergi mükellefi oldum. Halen vergi kaydım devam ediyor. Daha önce Bağ-Kur hizmetlerimin tamamı görünmekte iken şimdi Bağ-Kurum 31.3.2014 tarihinde sonlanmış ve 1.6.2018 tarihinde yeniden başlamış görünüyor. Geçmişte Bağ-Kur primlerimi ödeyemediğim zamanlar olmuştu. Nedeni bu olabilir mi?

Fazlı B.

CEVAP: Bağ-Kur kaydı olup 30 Mayıs 2018 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların borçlarını 31.7.2018 tarihine kadar ödememiş ya da yapılandırmamışsa Bağ-Kur kaydı, en son prim ödemesine karşılık gelen ay sonu itibariyle, hiç prim ödemeyenlerin Bağ-Kur kaydı ise baştan itibaren silindi. Yani hem Bağ-Kur hizmeti hem Bağ-Kur borcu silindi. Vergi kaydı devam ediyorsa bu kez 1.6.2018 itibariyle yeniden Bağ-Kur kaydı açıldı. Bu şekilde Bağ-Kur hizmeti silinenler yazılı müracaat yapmak ve bu sürelerin tamamına ait çıkarılacak borcu üç ay içinde ödemek suretiyle geri kazanabilirler.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:44
  1. Bağ-Kur
  2. Bağ-Kur primleri
  3. Bağ-Kur borcu

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