Silinen günleri geri kazanmak mümkün

SORU: Ben 18.4.2002 tarihinde vergi mükellefi oldum. Halen vergi kaydım devam ediyor. Daha önce Bağ-Kur hizmetlerimin tamamı görünmekte iken şimdi Bağ-Kurum 31.3.2014 tarihinde sonlanmış ve 1.6.2018 tarihinde yeniden başlamış görünüyor. Geçmişte Bağ-Kur primlerimi ödeyemediğim zamanlar olmuştu. Nedeni bu olabilir mi?

Fazlı B.

CEVAP: Bağ-Kur kaydı olup 30 Mayıs 2018 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların borçlarını 31.7.2018 tarihine kadar ödememiş ya da yapılandırmamışsa Bağ-Kur kaydı, en son prim ödemesine karşılık gelen ay sonu itibariyle, hiç prim ödemeyenlerin Bağ-Kur kaydı ise baştan itibaren silindi. Yani hem Bağ-Kur hizmeti hem Bağ-Kur borcu silindi. Vergi kaydı devam ediyorsa bu kez 1.6.2018 itibariyle yeniden Bağ-Kur kaydı açıldı. Bu şekilde Bağ-Kur hizmeti silinenler yazılı müracaat yapmak ve bu sürelerin tamamına ait çıkarılacak borcu üç ay içinde ödemek suretiyle geri kazanabilirler.